Virada de lado

O chefe de gabinete do prefeito Silvio Barros II (PP), Tiago Barros (foto), com a habitual discrição, vai ouvir um por um dos vereadores da base aliada sobre a eleição para a presidência da Câmara Municipal de Maringá, marcada para domingo. Mudando o formato até então que era de imposição do nome da vereadora Majorie Cadeboscq (PP), e tida como certa até às 19h30 desta quarta-feira, 19. Tiago deverá perguntar sobre nomes.

Com o preferido em mãos, repassará amanhã ao chefe do Executivo, que ontem disse a interlocutores que não quer interferir na forma da “goela abaixo”. Com certeza ao ouvir os vereadores o processo fica mais democrático, pois ontem a reunião no gabinete da presidência teve momentos tensos. Akemi Nishimori (PSD) por exemplo, salientou não ter nada contra a pessoa da vereadora Majô, porém achava o nome sem a devida experiência para o cargo tão importante. O vereador Geremias (PL) tentava ainda formar outro grupo de apoio a um segundo nome.

Com a informação de que Silvio Barros teria liberado o vereador Odair Fogueteiro para sair candidato também a presidência da Câmara; “corra atrás dos seus votos”, teria dito o prefeito, uma avalanche de apoio ao nome de Fogueteiro soou melhor aos ouvidos da maioria dos vereadores, nomes até como o de Cris Lauer (Novo) teria sua simpatia.

O vereador Odair Fogueteiro, o mais votado do PP, tende a ser mais citado que a vereadora Majô (PP).

O clima tenso na Câmara nesta manhã, 20, onde foi registrada intimidação ao líder do prefeito, só piorou a situação da vereadora Majô. Até domingo às 10 horas, dia da eleição para o cargo de presidente da Câmara de Maringá, muitas conversas e reuniões para sacramentarem o resultado.