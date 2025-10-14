Viniltagem descentraliza feiras de discos
Circuito estará em Maringá no próximo final de semana
O circuito Viniltagem estará em Maringá no sábado e domingo no Condor da avenida Colombo, 3.404, ao lado da Decatlon, próximo ao viaduto da avenida Tuiuti.
O grupo realiza feiras de discos em Santa Catarina e no Paraná, em bairros, fora da região central das cidades, o que leva grande público aos eventos, somando colecionadores, curiosos e moradores dos bairros que são carentes de eventos culturais, com compra, venda e troca de discos usados. Confira os expositores no Instagram @viniltagem
■ milhares de discos , CDs e DVDs de rock, jazz, reggae, MPB, eletrônico, blues, RAP, entre outros ■ lançamentos que acabaram de sair nos EUA e Europa ■ raridades em MPB e rock nacional ■ discos a partir de R$ 10 ■ chopp da Cervejaria Araucária ■ estande da Batata Filmes, produtora independrnte de trashmovies ■ bazar cultural com miniaturas, camisetas, chaveiros, porta-copo, acessórios ■ estacionamento gratuito ■ ambiente climatizado