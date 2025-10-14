EntretenimentoMaringáMúsica

Viniltagem descentraliza feiras de discos

Circuito estará em Maringá no próximo final de semana

Foto de redação redação14/10/2025
foto Natan Duarte e1503697336542 Viniltagem descentraliza feiras de discos
(foto Natan Duarte)

O circuito Viniltagem estará em Maringá no sábado e domingo no Condor da avenida Colombo, 3.404, ao lado da Decatlon, próximo ao viaduto da avenida Tuiuti.

O grupo realiza feiras de discos em Santa Catarina e no Paraná, em bairros, fora da região central das cidades, o que leva grande público aos eventos, somando colecionadores, curiosos e moradores dos bairros que são carentes de eventos culturais, com compra, venda e troca de discos usados. Confira os expositores no Instagram @viniltagem

■ milhares de discos , CDs e DVDs de rock, jazz, reggae, MPB, eletrônico, blues, RAP, entre outros ■ lançamentos que acabaram de sair nos EUA e Europa ■ raridades em MPB e rock nacional ■ discos a partir de R$ 10 ■ chopp da Cervejaria Araucária ■ estande da Batata Filmes, produtora independrnte de trashmovies ■ bazar cultural com miniaturas, camisetas, chaveiros, porta-copo, acessórios ■ estacionamento gratuito ■ ambiente climatizado

Etiquetas
Foto de redação redação14/10/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Baile do Havaí 2025

Baile do Havaí 2025

14/10/2025
Foto de Eleições na Maringá Previdência

Eleições na Maringá Previdência

12/10/2025
Foto de Servidoras e funcionárias participam da sessão ordinária da Câmara em apoio ao Outubro Rosa

Servidoras e funcionárias participam da sessão ordinária da Câmara em apoio ao Outubro Rosa

10/10/2025
Foto de Moradores de Maringá não querem instalação de instituição para menores infratores

Moradores de Maringá não querem instalação de instituição para menores infratores

08/10/2025
Botão Voltar ao topo