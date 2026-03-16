Vigias e zeladores: Salários astronômicos

Há quase um ano o maringaense soube os altos salários recebidos por vigias da Câmara Municipal de Maringá. Os vencimentos chegavam a passar de R$ 35 mil mensais. A Câmara de Maringá tem em seu quadro nove zeladores estatutários, sendo dois homens e seis mulheres, estando uma afastada (licença médica), todos ligados à Divisão de Administração. Esta semana em grupos de servidores que trabalham na prefeitura chamou a atenção o fato de uma delas receber R$ 18 mil de salário. No Executivo há cargos com diferenças consideráveis se comparados com os da Câmara.

Os vencimentos brutos disponibilizados no site da transparência variam de R$ 6.576,66 (salário-base de 3.456,70), R$ 7.037,83, com salário-base de R$ 5.447,17, R$ 6.834,00 (com salário-base de R$ 3.617,54), a R$ 7.586,72 (salário-base de R$ 4.146,37), o último a ser contratado, há 5 anos.

A zeladora mais antiga da casa recebe R$ 17.950,72 (salário-base de R$ 6.534,02). Ela foi contratada em1995 e os vencimentos incluem uma função gratificada (FG) de R$ 7.221,46 e R$ 12.960,21 por adicional de serviço e R$ 1.189,19 de abono permanência. A segunda zeladora mais antiga do quadro efetivo entrou em 1996, tem vencimentos de R$ 8.335,65 e salário-base de R$ 5.831,65. O salário médio de um zelador no Paraná em empresa privada é de R$ 1.987,86, para 44 horas semanais.

Vigia recebe R$ 21 mil – Já em relação aos vigias (são seis no total, cinco homens e uma mulher), que foram notícia no início da atual legislatura pelos altos valores pagos – chegando a R$ 35,2 mil -, os números atuais reduziram quase pela metade. Embora com o salário-base de R$ 9.617,58 (o que inclui adicional de periculosidade e tempo de serviço), o mais antigo dois vigias do quadro efetivo, que ingressou em 1995, recebeu em janeiro e fevereiro R$ 17.189,47, valor pouco menor (R$ 17.331,23) que outro vigia também entrou em 1995. Um outro, que ingressou no mesmo ano e está afastado para tratamento médico, recebe R$ 21.817,88.

Os demais recebem o salário-base de R$ 5.831,77, que resultado ao final em R$ 9.090,49 brutos; R$ 11.068,38, com salário-base de R$ 5.447,17; e R$ 11.068,38, com salário-base de R$ 5.447,17. Na iniciativa privada, o salário médio de um vigia no Paraná varia de R$ 1.800,00 a R$ 2.100,00.