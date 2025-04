Vereadores cobram esclarecimentos da PPP da Iluminação

O descontentamento do maringaense com o serviço de iluminação pública repercutiu na Câmara Municipal. Hoje, 03, durante a sessão ordinária, o plenário votará a formação da Comissão de Estudos sobre a PPP da Iluminação. A iniciativa é dos vereadores Flávio Mantovani (PSD) e Sidnei Telles (Podemos) que incluirão mais três membros ao grupo.

“Nós queremos mostrar que a Câmara está fazendo seu papel de fiscalização e acompanhando a execução orçamentária, verificando as metas estabelecidas no contrato entre o Consórcio Luz de Maringá e a prefeitura em comparação com as ações já realizadas”, justificou Mantovani.

Segundo ele, a Comissão solicitará o assessoramento de um profissional da área para acompanhar o trabalho que levará até 120 dias. Neste período, os vereadores pretendem reunir documentos, ouvir depoimentos e visitar as dependências do Consórcio na cidade.

Os vereadores Guilherme Machado (PL) e William Gentil (PP) elaboraram requerimentos de informação ao Executivo sobre o mesmo assunto. “Creio que todos os gabinetes acumulam reclamações da população que não consegue sequer a troca de uma lâmpada. Com toda razão, os cidadãos estão bravos com isso e querem uma solução rápida”, disse Machado.

Entre as questões que ele apresentou estão: o cronograma detalhado de execução do contrato da PPP da Iluminação Pública; quantos postes já receberam lâmpadas de led; qual o valor pago ao Consórcio pela prefeitura de Maringá e quantas multas ou penalidades foram aplicadas à empresa responsável desde o início das suas atividades na cidade.

“Sabemos que o contrato é de 13 anos, a partir de 29 de abril de 2024, e a cidade possui 55 mil lâmpadas para serem renovadas e mantidas. Porém, não temos ideia da capacidade operacional do Consórcio e como funciona o sistema de plantões dos funcionários”, acrescentou Machado.

Em comum, esses e os demais vereadores querem explicações para o problema e, principalmente, a solução rápida.