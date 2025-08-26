Vereadora rompe com prefeito e cobra a demissão de secretário

A sessão da Câmara de Vereadores de Mandaguaçu, realizada nesta segunda-feira, 25, foi marcada por fortes críticas da vereadora Karina Grossi ao prefeito Beto Dentista, à primeira-dama Luciana Nó e ao secretário de Assistência Social, Márcio Castilho.

Em seu pronunciamento, Karina afirmou que as promessas de campanha feitas pelo prefeito ainda não foram cumpridas e declarou publicamente que não integra mais a base de apoio ao Executivo.

A principal insatisfação da vereadora refere-se a interferência e aos áudios vazados da primeira-dama, nos quais Luciana, em conversa com o secretário Márcio Castilho, teria utilizado a expressão de cunho racial “negrinha” ao se referir a uma estagiária.

Segundo Karina, a falta de providências por parte do prefeito intensifica a crise política no município. Na ocasião, a Câmara chegou a aprovar uma carta de repúdio e solicitar a exoneração do secretário de Assistência Social, mas nenhuma medida foi tomada e diante disso a vereadora pede providências ao Ministério Público.

Com a saída de Karina da base aliada, o cenário político da Câmara de Mandaguaçu se fragmenta. A divisão pode fragilizar o apoio ao Executivo e dificultar a aprovação de projetos de interesse da gestão, acirrando os debates sobre a condução administrativa da cidade. (inf Manda FM)