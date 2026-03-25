Vereadora aborda regularização de ambulantes e solicita esclarecimentos sobre fiscalização em Maringá

Durante a sessão ordinária de terça-feira (24), na Câmara de Vereadores de Maringá, a vereadora Professora Ana Lúcia falou na tribuna sobre a situação dos vendedores ambulantes no município, especialmente após o encerramento do prazo estabelecido para a regularização das atividades.

Na manifestação, foram apresentados relatos de trabalhadores que afirmam não ter conseguido obter a licença necessária para continuidade das atividades, além de preocupações quanto aos desdobramentos das ações de fiscalização no comércio de rua, incluindo a possibilidade de alcance a outros segmentos tradicionais.

Durante o pronunciamento, a vereadora questionou quais medidas serão adotadas pelo Poder Executivo em relação aos trabalhadores que não conseguiram se regularizar dentro do prazo. “O que será feito, a partir de hoje, com essas pessoas que não conseguiram se regularizar até o prazo estipulado?”, indagou.

Também foram levantados questionamentos sobre os critérios e a forma de atuação da fiscalização. A vereadora destacou a importância de garantir que os procedimentos ocorram de forma transparente e respeitosa, evitando eventuais constrangimentos aos trabalhadores.

Outro ponto abordado foi a possibilidade de avaliação, por parte da administração municipal, de alternativas como a ampliação do prazo de regularização ou a construção de soluções que considerem a realidade dos trabalhadores envolvidos.

A Câmara de Vereadores de Maringá reforça seu papel de acompanhar os temas de interesse da população, promovendo o diálogo institucional e a busca por soluções que contribuam para o equilíbrio entre ordenamento urbano e geração de renda.