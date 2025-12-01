Vândalos que merecem cadeia

A comemoração do título do Flamengo, na noite do sábado, 29, em Maringá teve vandalismo. Não é coisa de torcedor de verdade. O ônibus é usado por trabalhadores, é bem público. Dentro do veículo também houve vandalismo, resultando em prejuízo para usuários, já que houve ataque a equipamentos de mobilidade e janelas. Até onde se levantou, esta foi a primeira vez que um ônibus do transporte coletivo foi tomado por torcedores-vândalos.

É preciso que as autoridades atentem para evitar que este tipo de coisa aconteça a cada comemoração de torcida de futebol. Se virar rotina, a comunidade não suportará e a cidade vai virar, efetivamente, terra de ninguém. Faltou ação da Secretaria de Segurança Pública e de Mobilidade Urbana. É algo inadmissível que aconteça em Maringá. (inf Angelo Rigon)