Policial

Um problema no transporte coletivo

Poder público e entidades devem se atentar para o crescente vandalismo provocado por estudantes nos ônibus do transporte coletivo urbano; ontem um idoso foi agredido com socos e chutes

Foto de redação redação19/03/2026
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Está sendo cada vez mais preocupante o vandalismo promovido por estudantes nos ônibus do transporte coletivo urbano de Maringá, onde desde a gestão Gianoto há subsídio para os alunos da rede pública. Há a cada dia relatos de depredação dos veículos, preocupação que foi levada recentemente pela concessionária às autoridades; ontem à noite um idoso registrou queixa por ter sido agredido por alguns jovens.

O incidente ocorreu por volta das 17h50 na avenida Gastão Vidigal, no Jardim Catedral. De acordo com o depoimento do motorista do ônibus, o coletivo transportava cerca de 50 alunos do Instituto Estadual de Educação. O grupo estaria apresentando comportamento de “baderna”, concentrando-se principalmente na parte traseira do veículo.

A situação escalou quando um passageiro, um senhor de aproximadamente 60 anos, tentou intervir e solicitou que os jovens cessassem a desordem. Em resposta, o homem foi agredido pelos estudantes com socos e chutes, sofrendo lesões visíveis na região do rosto. O motorista relatou que chegou a parar o ônibus, mas não conseguiu conter a agressão devido ao grande número de envolvidos.

Tanto os agressores quanto a vítima desembarcaram e deixaram o local antes da chegada da polícia. A perícia interna no veículo constatou que a câmera de monitoramento traseira foi arrancada, caracterizando dano ao patrimônio da empresa. O caso foi registrado na Delegacia do Adolescente de Maringá como lesão corporal e dano. Até o momento do registro, os envolvidos não haviam sido identificados. Em casos semelhantes os vândalos chegam a arrancar câmeras que ficam nos veículos. (inf Angelo Rigon)

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