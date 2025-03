Um nome de consenso

Com uma rejeição espantosa entre seus colegas, inclusive de mulheres e do próprio partido, a vereadora Majô (PP) até o final da tarde de hoje estava praticamente eleita, porém diversos vereadores em contato com o prefeito Silvio Barros II (PP) colocaram suas posições de rejeição ao nome de Majô.

Diante disso, um nome hoje estancaria a rejeição a Majô: Odair Fogueteiro, líder do prefeito. Transita em todos os partidos da base, e, em especial, o PP, onde foi o mais votado. Dizem que o próprio prefeito no início da noite deu “carta branca” para Fogueteiro correr atrás do seus votos à eleição de presidente convocada para o próximo domingo às 10h no plenário da Câmara.