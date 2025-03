Ulisses Maia inicia transição na Secretaria de Planejamento do Paraná

O ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia, inicia sua jornada na Secretaria de Planejamento do Paraná, designado pelo governador Ratinho Junior. Em um encontro estratégico realizado em Curitiba nesta segunda-feira (24), Ulisses e o atual secretário, Guto Silva, deram início ao processo de transição. A Secretaria de Planejamento, peça-chave para o desenvolvimento econômico e social do estado, terá em em Ulisses Maia um líder com a missão de impulsionar o crescimento do Paraná, dando continuidade a projetos e implementando novas iniciativas inovadoras. Guto Silva assumirá a pasta da Secretaria das Cidades.

“Assumo com honra e compromisso essa missão, ao lado do governador Ratinho Junior, que elevou o Paraná a um relevante patamar de desenvolvimento em diversas áreas. Passo a integrar o time do governo para somar a favor dos paranaenses”, declarou Ulisses Maia.

A Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) desempenha um papel fundamental na gestão pública, sendo responsável por diversas funções, como a elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual (PPA), que define as diretrizes e metas do governo, orientando a alocação de recursos e a execução de projetos; a coordenação do Orçamento do Estado, para a distribuição eficiente dos recursos públicos, priorizando áreas estratégicas e buscando o equilíbrio fiscal; o planejamento de investimentos, com foco no desenvolvimento e atração de investimentos para o estado, gerando emprego e renda; o M monitoramento de indicadores socioeconômicos em diversas áreas, como educação, saúde e segurança, para avaliar o impacto das políticas públicas e propor melhorias; a gestão de convênios e parcerias, entre outros.