Ulisses Maia deixa Secretaria do Planejamento

O secretário do Planejamento do Paraná, Ulisses Maia, anunciou nesta terça-feira (31), a saída do primeiro escalão do Governo Estadual. O movimento atende ao prazo de desincompatibilização da Justiça Eleitoral, que determina o afastamento de ordenadores de despesa seis meses antes do pleito de outubro. Após dois mandatos históricos como prefeito de Maringá e um ano à frente da Pasta, Ulisses encerra seu ciclo na gestão Ratinho Junior com um portfólio de entregas que consolidam o Paraná como referência em planejamento estratégico e eficiência administrativa.

“Encerro este ciclo na Secretaria do Planejamento com profunda gratidão ao governador Ratinho Junior pela confiança e pela oportunidade de servir ao Paraná ao lado dele. Sob a liderança do governador, transformamos metas em realidade, tirando do papel projetos históricos que somam mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos e marcos de inovação, como o uso de madeira engenheirada em prédios públicos. Saio com a convicção reforçada de que a boa política só faz sentido quando é feita de pessoas para pessoas, e agradeço ao governador por permitir que nossa gestão deixasse um legado de modernização e dignidade para todos os paranaenses“, afirmou Ulisses Maia.

Projetos que ultrapassam a marca de R$ 1 bilhão

Sob o comando de Ulisses Maia, a Paraná Projetos, braço executivo da Secretaria do Planejamento, atingiu um patamar recorde. Atualmente, a carteira de projetos estruturantes gerida pela autarquia ultrapassa R$ 1 bilhão em obras. Entre os destaques mais recentes estão a entrega de anteprojetos estratégicos, como a modernização do 5º Batalhão de Bombeiros em Maringá e a pavimentação de centenas de quilômetros em municípios de pequeno porte por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova.