Tribos Bar fecha as portas em dezembro

Com muita nostalgia e de certa forma triste, Antonio Batista de Souza Júnior, o Juninho, proprietário do concorrido Tribos Bar anunciou pelas redes sociais o encerramento das atividades desse icônico ponto de encontro dos roqueiros de Maringá e região.

“Nunca imaginei na minha vida que iria fazer um video assim, é fato, vamos fechar em dezembro, não tem para onde correr…eu queria simplesmente agradecer a todos que participaram de uma forma ou de outra dessa história de 30 anos.”

Inaugurado em maio de 1996 na avenida Cidade de Leiria na Zona 4, o ponto era de frequentadores animados e artistas que vivenciavam a cena underground, atualmente, desde maio de 2006, se encontra na avenida Cerro Azul na Zona 2.

Ficam órfãos do espaço principalmente os artistas autorais, que tinham no Tribos Bar um espaço para suas primeiras apresentações, Juninho sempre fez questão de abrir a casa para músicos locais, mas também para grande nomes da cena nacional que se apresentaram no palco do Tribos. (Confira outras baladas de Maringá que não existem mais)