Tiago Barros assume a Segov

A partir de hoje, 11, a Secretaria Municipal de Governo tem novo ocupante: Tiago Renan Barros vai acumular interinamente a chefia do Gabinete do Prefeito com o cargo que era ocupado pelo coronel Marcelo Américo Vieira Pessôa.

Três decretos foram publicados na noite de ontem no Diário Oficial do Município: um exonerado Pessôa da Segov, outro nomeando-o na Agência Maringaense de Regulação e o que nomeia Tiago Barros. (inf Angelo Rigon)