Thayana Barbosa apresenta show ‘Toda Pele’ em Maringá

O disco, gravado e produzido em meio à pandemia, com músicos e técnicos isolados em uma chácara/estúdio, é definido pela artista como um grito de resistência, um desejo de transcender a dor e a raiva com

muita delicadeza e poesia, metáforas que revelam todos os assuntos sem explicitá-los.

O álbum traz a sonoridade construída ao longo de 20 anos de pesquisa das

diversidades rítmicas e percussivas brasileiras, mesclando-as com a música urbana.

Em Maringá, a apresentação será no dia 8 de agosto, no Teatro Reviver, às 20h, com

ingressos gratuitos. Em seguida, a turnê segue para Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta

Grossa. Cada show busca compartilhar a musicalidade de Thayana com novos

públicos, destacando a diversidade cultural do estado.

A força desse álbum está na sutileza dos detalhes e na potência do coletivo, pois

embora Thayana tenha feito as canções, os arranjos foram todos construídos

coletivamente, por um time de músicos em sintonia formado por Glauco Solter, Du

Gomide, Luis Otávio, Fernando Lobo e Valderval.

Com o show “Toda Pele”, Thayana oferece a sonoridade peculiar de uma cantora que

há 20 anos vem pesquisando as diversidades rítmicas e percussivas presentes nas

culturas tradicionais de norte a sul do país, e que em seu trabalho autoral apresenta

essas referências em diálogo com a música urbana brasileira. O disco, que é a base

do repertório apresentando por Thayana e sua banda, tem 12 faixas, 10 composições

assinadas pela cantora.

“Agora vamos para o interior do Estado encontrar novos públicos, outro momento

muito esperado por todos, já que ficamos muito tempo sem fazer shows presenciais

por conta da pandemia”, ressalta Thayana.