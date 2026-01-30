Têm coisas que só acontecem em Maringá

Integrante da Comissão de Constituição e Justiça de Maringá, que, com registro na OAB-PR, pediu intervenção militar para que o presidente da República eleito não tomasse posse, a corretora de imóveis e vereadora Giselli Bianchini (PP) voltou a ser motivo de piada pelos que entendem minimamente de legislação.

Em rede social, a pepista informou que enviou “ofício oficial” ao presidente Lula cobrando informações e providências urgentes sobre a verificação, adequação e possível instalação de para-raios na praça do Cruzeiro, zona oeste de Brasília (Distrito Federal). Foi no local que caiu um raio e feriu dezenas de apoiadores bolsonaristas que aguardavam a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de uma “caminhada”.

“É um espaço frequentado diariamente pela população e não pode continuar exposto a riscos previsíveis”, escreveu ela – que ignora a existência da competência de poderes constituídos nem territorial. Ela certamente ignora que vereador só pode atuar no que diz respeito ao perímetro de seu município.

A atitude da vereadora, pré-candidata a deputada, irritou muita gente que sabe o básico do básico. ” Uma vereadora de Maringá cobrando o presidente da Republica acerca de um equipamento publico do Distrito Federal? Tem alguma muito anormal acontecendo”, comentou um advogado. (inf Angelo Rigon)