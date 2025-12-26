Têm coisas que só acontecem em Maringá

A ideia de se comemorar o réveillon fora da data voltou a ser confirmada em Maringá. Enquanto no município sede a mudança de ano está marcada para o dia 31, na praça da Catedral, nos distritos a passagem de ano será em datas diferentes.

Em Iguatemi o réveillon acontecerá amanhã, 27, na praça Luiz Moreira de Carvalho com show de Murilo e Romário. No distrito de Floriano a festa da virada de ano será no dia 30, na praça Nossa Senhora Aparecida com show da banda Herança.

Desta vez, “as viradas de ano” não terão fogos de artifícios patrocinados pelo poder público.

A dúvida fica para os distritos se terá contagem regressiva e felicitações de “feliz ano novo” para as datas marcadas.

Lembra o jornalista Angelo Rigon que não é a primeira vez que muda-se a data da virada de ano na cidade: no final dos anos 1990, o Centro Português de Maringá realizou a festa no dia 30.