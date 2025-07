O dia da última sessão do primeiro semestre da Câmara de Vereadores de Maringá antes do recesso, ficou marcada pelo gabinete da vereadora Giselli Bianchini (PP), com tons de vozes mais acalorados após o anúncio de exoneração de dois de seus assessores. Rebeca Paula Macari e Tomix Rodrigues Sobrinho, ambos com cargos de CCL-5 acabaram sendo dispensados na tarde desta terça-feira, 15.