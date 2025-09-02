Suposta agressão a aluno em escola municipal é investigada

Duas servidoras do CMEI Angela Rossi Rizzo, localizado no Parque Residencial Tuiuti, são testemunhas de suposta agressão por parte de uma educadora a um aluno no refeitório da escola. O caso teria ocorrido na última sexta-feira, 29, em Maringá.

No relato as servidores confirmam que viram a educadora segurando o aluno por debaixo do braço e tentando sentá-lo a força para almoçar. A criança, neste momento, começou a chorar, a educadora insistiu em fazê-lo comer, forçando colocar comida em sua boca.

Enquanto a criança chorava, a educadora apanhou o celular como se estivesse filmando o choro, ao sair do refeitório o aluno foi conduzido e puxado pela gola da roupa.

A escola colheu os depoimentos e encaminhou o relato para à Secretaria de Educação para as devidas providências.