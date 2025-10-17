Silêncio ensurdecedor do prefeito Silvio Barros

O prefeito Silvio Barros (PP) até o momento não fez nenhum pronunciamento sobre o caso de suposto envolvimento de lavagem de dinheiro do seu secretário da fazenda, Carlos Augusto Ferreira, que foi alvo nesta quinta-feira, 16, de operação por parte da Policia Federal em Maringá.

Pelo contrário utilizou-se de suas redes para postar um video de uma visita a casa de uma amiga no Jardim Itaipu, inclusive com direito a logotipo. Nos próprios comentários de sua postagem, a maioria foi de crítica ao prefeito.

Silvio Barros não tomou nenhuma providência quanto ao caso, acomodou-se apenas em aceitar o pedido do investigado de licença de 30 dias, ratificando a opção de Carlos Augusto Ferreira.

Dos 23 vereadores de Maringá, nem mesmo a presidente da Casa Legislativa, Majô (PP) emitiu alguma nota, somente dois vereadores, a Professora Ana Lúcia (PDT) e Mário Verri (PT) se pronunciaram nas redes sociais sobre o caso e pedindo providências.

Silvio Barros necessita urgentemente se pronunciar, quando é do seu interesse, se oferece para ir até emissoras de tv e rádio, ou será que não é somente seus punhos que estão algemados, e sim sua consciência?