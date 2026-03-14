Servidores municipais aprovam reajuste salarial

Na quarta assembleia da Campanha Salarial 2026, realizada na noite de ontem na Escola Municipal Gabriela Mistral, com quadra completamente lotada,os funcionários públicos municipais aprtovara,m, por ampla maioria, as propostas de reajuste salarial, de vale-alimentação e demais pautas financeiras para 2026.

De acordo com o Sismmar, as outras pautas centrais da campanha, como o estabelecimento do piso municipal que contempla mais de 2 mil servidores de 18 categorias diferentes, bem como o auxílio social para aposentados, foram aprovadas na terceira assembleia, na terça-feira. Desta forma, a Campanha Salarial 2026 chega ao fim e a partir de agora o sindicato e a categoria dão sequência com outras diversas propostas por meio de campanha permanente.

Como metodologia adotada pela gestão Somos Todos Sismmar e sob condução da secretária-geral, Ana Lucia de Araujo, a assembleia teve tempo hábil para apreciação de cada proposta de forma detalhada, abriu espaço para a retirada de todas as dúvidas e ainda foram abertas inscrições para defesa de todas as ideias.

Votação e propostas aprovadas – Após todos os esclarecimentos, análises e debates realizados, em regime de votação todas as pautas foram aprovadas por amplíssima maioria dos votos.

■ Reajuste salarial de 4,50% (INPC 3,36 + ganho real de 1,14%, o maior ganho real dos últimos 13 anos);

■ Aumento do vale-alimentação para R$ 551,00, com redução escalonada da contrapartida de 15% para 10% contemplando mais de 8.300 servidores, e redução de 15% para 5% contemplando mais de 2.000 servidores, representando a maior redução da contrapartida desde a criação da lei do vale-alimentação;

■ Início dos estudos do PCCR do Magistério, tevisão da qualidade dos EPIs, estudo para revisão da Lei do Assédio, implementação do convênio Gympass, reajuste de 4,50% no VRI da Insalubridade e no Auxílio Transporte da Educação e restabelecimento da contagem de tempo congelado pela LC 173/2020.

Após votação, o resultado foi celebrado pelo conjunto de servidores e servidoras que entendem os importantes e históricos avanços alcançados nesta campanha de 2026, ao mesmo tempo em que reforçamos a necessidade de muito mais valorização e reconhecimento por parte da administração municipal. “Frente a uma série de pautas levantadas desde o inicio da gestão Somos Todos Sismmar, varias demandas precisam ser concretizadas por questão de justiça com as mais diversas categorias do funcionalismo, a direção sindical convida cada servidora e cada servidor, de todas as secretarias, a se aproximar do sindicato e se juntar à luta, pois ainda há muito a ser feito em busca de melhorias em nossas condições de trabalho e de vida”, informou o sindicato em rede social. (inf Angelo Rigon)