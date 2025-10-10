MaringáSaúde

Servidoras e funcionárias participam da sessão ordinária da Câmara em apoio ao Outubro Rosa

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (09), servidoras e funcionárias da Câmara de Maringá participaram da sessão ordinária vestindo rosa em apoio à campanha Outubro Rosa, que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
A iniciativa simboliza o engajamento do Legislativo maringaense na conscientização sobre a saúde da mulher. A presidente da Câmara, vereadora Majô, usou a tribuna e destacou a relevância da campanha e o compromisso do Parlamento com ações que valorizem a vida.

O Outubro Rosa é um mês de reflexão e de cuidado. É fundamental que todas as mulheres façam seus exames regularmente e não deixem a saúde para depois. A prevenção salva vidas, e é isso que queremos reforçar aqui na Câmara”, destacou Majô.

A vereadora Professora Ana Lúcia, que é a Procuradora da Mulher na Câmara, também usou a tribuna para reforçar a importância da campanha.

A Procuradoria da Mulher abraça essa causa, inclusive porque as pesquisas mostram que mulheres diagnosticadas com câncer de mama e que vivem em situação de violência doméstica demoram muito mais para se recuperar e enfrentam um tratamento muito mais difícil. Então, é a Procuradoria da Mulher do nosso Legislativo defendendo, debatendo e promovendo também a campanha contra o câncer de mama”, disse a vereadora.

Todas as vereadoras também aderiram ao movimento, todas vestidas de rosa, reforçando a união do Legislativo em torno da causa.

A Câmara de Maringá, segue apoiando e promovendo ações voltadas à conscientização feminina, fortalecendo seu papel como espaço de informação, acolhimento e incentivo à prevenção.

