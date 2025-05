“Senhor prefeito Silvio Barros, nossas crianças merecem mais”

A mãe de um filho que está matriculado no CMEI Ademar Schiavone no Jardim Oriental em Maringá fez nas redes sociais diversas denúncias de irregularidades da escola municipal. Dentre elas a falta de papel sulfite para as crianças completarem suas tarefas.

A maringaense também reclama da falta de roçada no CMEI e no seu entorno, alega também falta de alimentação e do uniforme. Ela lembra a defasagem de servidores para o atendimento às crianças com transtorno do espectro autista.

No video a mãe cobra do atual prefeito, Silvio Barros, a solução desses problemas, após promessas de campanha que ainda não foram colocadas em prática até o mês de maio.