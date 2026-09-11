Semáforos começam a funcionar no cruzamento da Alziro Zarur com as marginais do Contorno Norte

Os semáforos do cruzamento da Avenida Alziro Zarur com as marginais do Contorno Norte começaram a funcionar nesta quinta-feira, 10. A instalação atende a uma demanda da comunidade e beneficia moradores de bairros como Conjunto Habitacional João de Barro Thais, Parque Hortência II, Jardim Três Lagoas e Moradias Atenas. Pelas próximas semanas, as equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) vão analisar o fluxo de veículos e os tempos dos semáforos e, caso necessário, realizar ajustes.

A instalação foi definida após estudos técnicos da Semob, que avaliaram o volume de veículos e as condições de circulação no cruzamento. A sinalização também deve organizar as manobras de conversão e travessia, proporcionando maior fluidez e segurança para condutores e pedestres. “Estamos atendendo uma demanda importante dos moradores dessa região, que há algum tempo apontavam a necessidade de melhorar a organização do trânsito nesse cruzamento. A instalação dos semáforos representa mais segurança e tranquilidade para quem circula pelo local e reforça o compromisso da Prefeitura em buscar soluções para melhorar a mobilidade em diferentes regiões da cidade”, afirma o prefeito Silvio Barros.

A instalação teve início no dia 12 de agosto, com prazo previsto de 30 dias para conclusão e funcionamento do conjunto semafórico. No entanto, os serviços foram concluídos antes do prazo estabelecido, permitindo a entrega antecipada do equipamento. A entrega contou com a presença do vereador Diogo Altamir.

“Esse é um cruzamento com movimento intenso, especialmente nos horários de pico. A partir dos estudos realizados e das demandas apresentadas pelos moradores, identificamos a necessidade de organizar melhor as conversões e as travessias no local. Com os semáforos em funcionamento, a expectativa é reduzir as filas e dar mais segurança para quem passa pelo trecho”, afirma o secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito.