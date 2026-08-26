Trânsito

Ex-prefeito reafirma que Maringá era referência no Paraná em educação no trânsito e proteção da vida

Agosto tem o maior número de mortes no trânsito

Foto de redação redação26/08/2026
WhatsApp Image 2026 08 26 at 11.00.04 Ex-prefeito reafirma que Maringá era referência no Paraná em educação no trânsito e proteção da vida

Diante do aumento no debate sobre a segurança viária e o número de acidentes com mortes no trânsito neste ano de 2026, que vitima, principalmente, motociclistas, resgatar iniciativas que priorizam a conscientização tornou-se uma pauta urgente. Entre os anos de 2017 e 2024, durante a gestão do ex-prefeito Ulisses Maia, Maringá se consolidou como um modelo e referência em políticas públicas de educação no trânsito em todo o Estado.

Por meio da atuação da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), o município implementou ações contínuas de conscientização que uniu intervenções artísticas nas ruas, educação nas escolas municipais, orientação aos idosos e grandes campanhas preventivas direcionadas a pedestres, ciclistas e motoristas.

Educação no trânsito não pode ser apenas fiscalização, precisa ser um processo contínuo de conscientização e respeito à vida. Nosso compromisso sempre foi cuidar das pessoas, desde os pequenos nas escolas até os nossos idosos“, destacou o ex-prefeito Ulisses Maia.

Uma das principais estratégias para formar motoristas mais conscientes no futuro foi transformar as salas de aula em espaços permanentes de formação. O projeto ‘Trânsito em Sala de Aula’ foi implementado na rede municipal de ensino, levando matérias extracurriculares e interdisciplinares sobre respeito à vida, normas de circulação e segurança. Cerca de 3 mil crianças da rede municipal participaram da iniciativa entre 2022 e 2024.

Já o projeto ‘Agentes de Trânsito Mirim’ ofertava oficinas ministradas diretamente por agentes municipais. As crianças aprendiam conceitos fundamentais de segurança e recebiam os certificados de “agentes mirins”. O grande diferencial era o papel ativo dos pequenos, que passavam a orientar os próprios familiares sobre o uso do cinto de segurança e os riscos do celular ao volante.

No total, de 2017 a 2024, 90 mil estudantes foram alcançados com contação de histórias, matérias na grade extracurricular do ensino em tempo integral, teatro, oficinas e orientações.

A atenção à população idosa também recebeu destaque com atividades voltadas à travessia segura de pedestres e palestras nos Centros de Convivência da Terceira Idade, somando aproximadamente 3.500 idosos orientados.

Criado em 2019 para atender especialmente os motociclistas, o projeto ‘Motovida’ capacitou cerca de 2 mil condutores com aulas práticas e teóricas de direção defensiva, iniciativa reforçada em 2022 pelo projeto “Vai de Capacete Novo”. Por meio de uma parceria entre a Prefeitura e lojas e revendedoras locais de Maringá, os motociclistas garantiam até 30% de desconto concedido pelos estabelecimentos na compra de um equipamento novo e seguro mediante a entrega do capacete antigo ou danificado, permitindo recolher e retirar definitivamente de circulação esses itens com estrutura comprometida.

Além dos ambientes escolares, a Semob transformou os cruzamentos mais movimentados em palcos de aprendizado. Em datas estratégicas, como o Maio Amarelo e a Volta às Aulas, atores e mímicos aplaudiam os motoristas que respeitavam a faixa de pedestres e faziam alertas bem-humorados para quem atravessava fora da faixa ou usava o celular.

Para gerar impacto visual imediato, a prefeitura realizava simulações realistas de acidentes com apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu. Durante a Semana Nacional de Trânsito, pontos de grande circulação recebiam encenações de resgates e colisões, reforçando a importância do capacete e do limite de velocidade.

O alcance se estendeu a grandes eventos, como a Expoingá, onde a Semob mantinha estandes educativos e circuitos interativos em parceria com Detran-PR, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Para os ciclistas, a gestão promoveu blitze educativas nas ciclovias com distribuição de braçadeiras refletivas e orientação contra o tráfego na contramão.

Trabalhar a educação no trânsito em todas as frentes, com crianças, jovens, adultos e idosos, foi essencial para diminuir, ano a ano, os acidentes e fazer de Maringá uma referência no Paraná“, reforçou Ulisses Maia.

Ao aliar norma, ludicidade e formação continuada para todas as idades, Maringá construiu entre 2017 e 2024 um legado de prevenção focado no respeito à vida.

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