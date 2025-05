Saúde privada também com problemas

Diversos pais reclamaram do atendimento demorado por parte do hospital Bom Samaritano nesta segunda-feira, 19, em Maringá.

O hospital, que é particular, estava lotado durante todo o dia, alguns pais relataram que chegaram às 14 horas no pronto atendimento infantil, e até a chegada do repórter André Almenara, por volta das 20h, não haviam sido atendidos pelos médicos. Informações dão conta que apenas 1 médico estaria atendendo no período da noite, segundo os próprios pais.