Rotary Club promove prova esportiva

Maringá sedia, em 30 de novembro, a primeira edição da Rotary Run Maringá Ingatubos, corrida de rua organizada pelo Rotary Club de Maringá-Colombo. O evento foi lançado oficialmente hoje, durante um almoço na sede da entidade, que reuniu diretoria, membros, patrocinadores e parceiros. Mais que uma prova esportiva, a corrida alia saúde, solidariedade e história: além de um percurso inédito de 7 km, os participantes concorrerão a troféus exclusivos feitos a partir da madeira da primeira Catedral de Maringá, e a renda das inscrições será revertida a projetos sociais da cidade.

Os 200 primeiros ingressos, do lote promocional a R$ 59, esgotaram em apenas 40 minutos após a abertura das inscrições. Agora, a venda segue em três novos lotes, com valores de R$ 79, R$ 89 e R$ 99, definidos conforme a quantidade de inscrições. Os interessados já podem garantir sua vaga no Ticket Sports.

A largada será na avenida Rebouças, em frente à Ingatubos, patrocinadora master que dá nome à corrida. A chegada está marcada para a Hórus Cervejaria, em frente ao Parque do Ingá, onde cada corredor receberá um chope como prêmio simbólico de celebração.

“O objetivo é criar uma corrida diferente, voltada especialmente para o público amador que busca novos desafios. A distância de 7 km é ideal para quem já corre os 5 km e quer evoluir, mas ainda não se sente preparado para provas maiores”, explica Giuseppe Zuliani, presidente do Rotary Club de Maringá-Colombo.

Impacto social: modernização da ANPR – Toda a renda obtida com as inscrições será destinada a iniciativas apoiadas pelo clube, com destaque para a modernização da Associação Norte Paranaense de Reabilitação (ANPR). Fundada há 62 anos, a instituição realiza cerca de 4 mil atendimentos por mês, mas ainda depende de prontuários em papel.

O projeto do Rotary prevê a implantação de um sistema digital de gestão, orçado em aproximadamente R$ 150 mil. “Com essa modernização, a ANPR poderá oferecer atendimentos mais ágeis, seguros e eficientes, beneficiando milhares de pacientes”, afirma Zuliani.

Além da ANPR, a Rotary Run também vai apoiar o Hospital da Criança, a Creche Menino Jesus, os Escoteiros, o Instituto de Música São Miguel Arcanjo e o SOS.

Troféus históricos: a madeira que virou memória – Outro grande diferencial da prova é a premiação: serão entregues mais de 150 troféus — número bem acima do praticado em competições tradicionais. Mais do que quantidade, cada peça carrega valor histórico e afetivo, pois será produzida a partir da madeira da antiga Catedral de Maringá (1950–1972).

Após a demolição, esse material foi utilizado na construção das casas do Núcleo Social Papa João XXIII, que atendeu mais de mil famílias. Décadas depois, o próprio Rotary Colombo participou da substituição dessas moradias de madeira por casas de alvenaria. Agora, a madeira ganha uma nova vida como símbolo de superação dos corredores.

“Queremos que cada atleta leve para casa não apenas um troféu, mas um pedaço da história de Maringá. Essa madeira representa fé, acolhimento e serviço voluntário. É memória viva da nossa cidade e um símbolo do compromisso do Rotary em transformar vidas e proteger o meio ambiente”, destaca Zuliani.

As medalhas da prova também terão mensagens especiais, reforçando o vínculo entre esporte, história e solidariedade.