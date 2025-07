Ricardo Barros está entre os “100 Cabeças do Congresso Nacional”

O deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR) foi incluído pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) entre os “100 cabeças do Congresso Nacional”, na edição de 2025. O ranking elenca quais são os 100 parlamentares mais influentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em relação à atuação legislativa, à articulação política e ao protagonismo no processo decisório.

De acordo com o DIAP, ser um dos “cabeças” significa ser reconhecido, entre outros aspectos: pela capacidade de conduzir debates, negociações e votações de alto impacto; pela facilidade em articular ideias, constituir posições estratégicas e levá-las ao centro do debate; e, ainda, ter eficiência na leitura da realidade política e na projeção de propostas, seja individualmente ou em conjunto com outros atores.

Barros

Barros reassumiu seu sétimo mandato parlamentar em março deste ano. Ele estava licenciado do cargo desde 2023, quando foi nomeado secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná pelo governador Ratinho Júnior (PSD-PR). De volta à Câmara dos Deputados, onde já atuou como líder de três diferentes governos, assumiu a presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) por indicação do seu partido, o Progressistas.

“É muito gratificante voltar e, em seguida, ser reconhecido pelo ranking do DIAP. Figurar entre os protagonistas de Brasília, na verdade, é uma constatação daquilo que eu mais gosto de fazer. Ou seja, priorizar as pautas de interesse do país, cuidar da articulação e, efetivamente, trabalhar para que as políticas públicas sejam aprovadas e saiam do papel”, ressalta Ricardo Barros.

“Quem me conhece, sabe: sou um deputado de iniciativas e, mais importante, de acabativas. Então, se o projeto de um determinado município paranaense tem viabilidade, por exemplo, eu assumo a responsabilidade por ele em Brasília e corro atrás do que for necessário, seja recurso financeiro ou aprovação ministerial, até que a obra ou o benefício chegue, de fato, à população. É o que eu chamo de ‘política de resultados’”, complementa.

LEVANTAMENTO

Para a formalização do ranking, o DIAP considerou o desempenho parlamentar, com ênfase no primeiro trimestre de 2025, e avaliou somente os deputados que estão em pleno exercício do mandato. A inclusão de Ricardo Barros nesta prestigiada lista confirma a relevância de sua atuação em temas centrais da agenda nacional e sua eficiência na articulação junto a diferentes bancadas.