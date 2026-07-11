Recesso parlamentar começa em 15 de julho

A Câmara de Vereadores de Maringá entra em recesso parlamentar entre os dias 15 e 31 de julho, conforme previsto no Regimento Interno da Casa. Durante o período, ficam suspensas as sessões ordinárias e as reuniões das comissões permanentes, entre elas a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) e a Comissão de Políticas Gerais (CPG).

O recesso, no entanto, não interrompe o funcionamento da Casa. Os gabinetes dos vereadores permanecem abertos para atendimento à população e dão continuidade à elaboração de projetos, à análise de demandas da comunidade e às demais atividades parlamentares. A estrutura administrativa da Câmara também segue em funcionamento normal.

A população pode continuar encaminhando sugestões, opiniões e demandas aos vereadores e acompanhar as atividades da Câmara pelos canais oficiais.