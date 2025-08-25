DenúnciaEducação

Quer uniforme?

Autora de projeto que dispensa licitação de compra de uniformes e material escolar fez propaganda… de empresa que fabrica uniforme

Foto de redação redação25/08/2025

Um leitor resgata um vídeo da presidente da Câmara de Maringá, Majorie Catherine Capdebosq (PP), em que ela propagandeia uma empresa de uniforme (no caso, culinário). As vozes de sua cabeça a fizeram perguntar: “Pode uma vereadora que propõe um voucher pra família comprar uniforme fazer propaganda de empresa que vende uniforme?”.

O vaucher/cartão, que será tentando agora pela prefeitura (ela como vereadora não poderia, fez errado e teve que recuar), deve custar cerca de R$ 30 milhões aos cofres da prefeitura, embora haja uma licitação em vigor desde o ano passado. (inf Angelo Rigon)

