Quer uniforme?

Um leitor resgata um vídeo da presidente da Câmara de Maringá, Majorie Catherine Capdebosq (PP), em que ela propagandeia uma empresa de uniforme (no caso, culinário). As vozes de sua cabeça a fizeram perguntar: “Pode uma vereadora que propõe um voucher pra família comprar uniforme fazer propaganda de empresa que vende uniforme?”.

O vaucher/cartão, que será tentando agora pela prefeitura (ela como vereadora não poderia, fez errado e teve que recuar), deve custar cerca de R$ 30 milhões aos cofres da prefeitura, embora haja uma licitação em vigor desde o ano passado. (inf Angelo Rigon)