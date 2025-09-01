Protesto na rodovia

Ex-trabalhadores da TCE Engenharia, que utilizou equipamentos da Triunfo, paralisam desde a manhã de hoje, 1º, a entrada de Maringá, na PR-317, acesso avenida Morangueira. Eles protestam contra a falta de pagamento de salários e rescisão por parte da empresa, que foi substituída nas obras de duplicação do trecho Maringá-Iguaraçu.

O bloqueio será exceção para os veículos que transportam alimentos perecíveis, pessoas que têm consultas médicas e ambulâncias. (Inf Angelo Rigon)