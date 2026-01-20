Projeto de lei propõe ampliar prazo de parcelamento do ITBI em Maringá

Tramita na Câmara de Vereadores de Maringá um projeto de lei que pode facilitar o pagamento do ITBI, imposto cobrado quando um imóvel é transferido de uma pessoa para outra. A proposta busca ampliar as condições de parcelamento, ajudando quem está adquirindo um imóvel a organizar melhor suas finanças.

De autoria da vereadora Giselli Bianchini (PP), o Projeto de Lei Complementar nº 2411/2025 propõe aumentar o número máximo de parcelas do ITBI de 12 para 24 vezes. A medida tem como objetivo tornar o pagamento do imposto mais acessível, especialmente para famílias que realizam a compra do primeiro imóvel ou assumem financiamentos de longo prazo.

Na prática, o imposto continuaria sendo obrigatório no momento da transferência do imóvel, mas o contribuinte teria a opção de dividir o valor em um prazo maior, reduzindo o impacto mensal no orçamento. O projeto também estabelece que o não pagamento de três parcelas mensais consecutivas resultará no cancelamento do parcelamento, com cobrança do saldo remanescente de forma integral e atualizada conforme a legislação vigente.

Antes de ser votada, a proposta ainda será analisada pelas Comissões Permanentes da Câmara. Caso receba parecer favorável, seguirá para discussão e deliberação em Plenário.

A Câmara de Vereadores reforça a importância da participação da população no debate sobre projetos que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Acompanhe a tramitação, participe das discussões e deixe sua opinião nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Maringá no Instagram e no Facebook.