Professor Pacífico toma posse como vereador durante sessão ordinária

O suplente do Partido Novo, Professor Pacífico, tomou posse no mandato de vereador na manhã desta quinta-feira (4), durante a sessão ordinária da Câmara de Maringá. A cerimônia foi conduzida pela presidente da Casa, vereadora Majô, que acompanhou o juramento de compromisso feito pelo novo parlamentar.

Durante a solenidade, além dos vereadores, esteve presente também a primeira-dama do município, Bernadete Barros, que acompanhou a posse no plenário.

Majô destacou a importância do momento para a continuidade dos trabalhos legislativos. “Que este seja um mandato pautado pelo diálogo, pela dedicação e pelo compromisso com os maringaenses”, afirmou a presidente.

Em seu discurso de posse, Pacífico ressaltou o desafio de assumir a função de vereador. “O trabalho de vereador começa já no pedido de voto, e isso não é simples. Você se expõe, coloca a família e os amigos diante de uma eleição. Após ter sido votado, não esperava assumir logo, mas gostei do resultado e devo a cada um de vocês esse espaço que ocupo agora. Vou retribuir com meu trabalho e dedicação, porque é assim que faço em tudo que me proponho”, disse.

Ele também falou sobre sua trajetória. “Sou professor de matemática, formado também em pedagogia, com cursos de gestão da qualidade, matemática financeira e gestão pública. Há mais de 35 anos atuo na educação e sempre busquei unir conhecimento e dedicação. Agora, vou trazer essa mesma experiência para o Legislativo”, completou.

Nascido em 1963, em Ourizona (PR), Pacífico é fundador do Projeto Hortévida, que desenvolve ações com hortas comunitárias e promove a alimentação saudável. Com a posse, ele passa a integrar oficialmente o Legislativo maringaense, reforçando a representatividade do Partido Novo na Câmara.