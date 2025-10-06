Prefeitura suspende edital de publicidade de R$ 20 milhões

A Prefeitura de Maringá suspendeu nesta segunda-feira, 6, o edital que previa a contratação de duas agências de publicidade por até R$ 20 milhões.

A decisão ocorre após pedido de impugnação apresentado pela Professora Ana Lúcia (PDT), protocolado no dia 22 de setembro, afirma a vereadora.

No documento, a parlamentar apontou “aumento exagerado” nos valores e falta de justificativas técnicas para sustentar o custo estimado, quase o dobro do previsto em 2024.

Segundo a vereadora, a média de gastos do município com publicidade desde 2019 é de R$ 6,8 milhões anuais, o que evidencia superfaturamento no valor de referência.

“É inadmissível que a Prefeitura, que alega dificuldades para atender demandas básicas da população, quase dobre o valor de uma licitação de publicidade sem justificativas técnicas”, afirmou Professora Ana Lúcia, que foi também contra o aumento de 30% do IPTU proposto pelo prefeito Silvio Barros (PP) aprovado por 16 vereadores na semana passada.

A prefeitura de Maringá, através da Secretaria de Comunicação, respondeu por nota ao nosso questionamento sobre a postagem feita pela vereadora Ana Lúcia:

“O processo foi suspenso por solicitação da Secretaria de Comunicação, em razão de pedidos de esclarecimentos que demandam análise técnica. O pedido atende a necessidade de adequações no edital, a fim de resguardar a isonomia, a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa.

Não há relação com os pedidos da vereadora. Todos os pedidos feitos pela vereadora já foram respondidos.”