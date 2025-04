Prefeitura realiza operação integrada em ferros-velhos contra receptação

A Prefeitura de Maringá realizou hoje a ‘Operação Forja’ com foco em ferros-velhos da cidade e contra a receptação de produtos furtados. A operação integrada reuniu equipes da Guarda Civil Municipal e das secretarias de Fazenda, Assistência Social, Mobilidade Urbana, Saúde e Infraestrutura, além do Instituto Ambiental de Maringá e Polícia Civil. Durante a força-tarefa, foram vistoriados sete locais com denúncias de tráfico de drogas e receptação de fios furtados e uma pessoa foi presa suspeita de tráfico de drogas.

O suspeito preso por tráfico de drogas tinha porções de drogas, quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Com a ‘Operação Forja’, também foi recuperado um veículo furtado em Mandaguari e que estava nas proximidades de um dos pontos vistoriados. Também foram apreendidos quatro veículos e uma motocicleta por irregularidades administrativas. Os fiscais da Secretaria de Fazenda realizaram uma notificação de embargo de um dos ferros-velhos vistoriados por falta de documentação.

A ação também incluiu vistorias para eliminar focos de dengue nos estabelecimentos e recolhimento de materiais com água parada, fiscalização de alvará e outros documentos dos estabelecimentos e verificação de denúncias sobre poluição sonora. As equipes da Secretaria de Assistência Social também realizaram abordagem de pessoas em situação de rua para encaminhamento aos serviços sociais.

“A força-tarefa foi focada na manutenção da ordem e pública e realizada em locais mapeados a partir de informações fornecidas pela comunidade em denúncias registradas na Ouvidoria Municipal, no 153 da Guarda Civil Municipal ou no 190 da Polícia Militar”, explicou o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Delegado Luiz Alves. Ele destacou que as operações integradas terão continuidade, com ações deflagradas para combate de crimes e reforço da segurança.