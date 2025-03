Prefeitura intensifica roçada

Nesta quarta-feira, 12, a Prefeitura de Maringá realiza serviços de roçada nos canteiros centrais das avenidas Antônio Ruiz Saldanha, José Alves dos Santos, Nildo Ribeiro da Rocha, Mandacaru, Alziro Zarur e Cerro Azul (entre a Praça do Teatro Reviver Magó e a Avenida Nildo Ribeiro) . As equipes também atuam com serviços de roçada em espaços públicos, como Campo de Futebol Brinco da Vila, UBS Jardim Paraíso, Praça Jacinto Ferreira Branco, Praça Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho e Praça Vítor Rodrigues Martins . O trabalho também é realizado nas calçadas ecológicas do Bosque II e em terrenos públicos no Jardim Rebouças, Jardim Paris VI, Jardim Tarumã e Jardim Paraíso.

Para aprimorar a execução dos serviços, o município realizou vistorias in loco e avaliou quais regiões apresentam maior necessidade de intervenção. Com base nas informações coletadas durante as vistorias, a Prefeitura elabora cronogramas diários de roçadas atuando de forma radial (sentido bairro-centro). Para otimizar o tempo e os recursos, as equipes iniciam e finalizam os trabalhos de roçada em cada bairro de forma integral. Reforçamos que ações de roçada são conduzidas de forma planejada e estratégica por todo o município.