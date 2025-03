Prefeitura implanta terceira faixa na Avenida 19 de Dezembro

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, implantou a terceira faixa para tráfego de veículos na Avenida 19 de Dezembro, no sentido Centro entre a Avenida Colombo e a Praça 7 de Setembro. A faixa de rolamento estará liberada de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30, com proibição de estacionamento na via neste período. A medida, que vale a partir desta segunda-feira, 24, faz parte das ações do município para melhorar o fluxo de trânsito na região.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Delegado Luiz Alves, explicou que foi realizada a sinalização do local, com a instalação de placas que indicam a proibição do estacionamento e o reforço da sinalização horizontal. Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão no local durante os primeiros dias da mudança para orientar os motoristas.

“A terceira faixa na Avenida 19 de Dezembro faz parte de um trabalho que começamos na Avenida Mandacaru, onde também criamos uma faixa de rolamento. O objetivo das mudanças é garantir mais fluidez ao trânsito no local e diminuir o tempo de deslocamento”, afirmou o secretário. Em fevereiro, foi implantada a terceira faixa para tráfego de veículos na Avenida Mandacaru, no encontro entre a Rua Jordão Caldeira de Oliveira e a Avenida Colombo (sentido Centro).