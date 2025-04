Prefeitura entrega obras de drenagem na Avenida Morangueira

Em celebração aos 100 primeiros dias de trabalho de 2025, a Prefeitura de Maringá entregou neste domingo, 13, as obras de drenagem da Avenida Morangueira. A intervenção, realizada pelas secretarias de Limpeza Urbana e Infraestrutura, solucionou um problema histórico de alagamentos que afetava a região. A obra foi concluída em pouco mais de dois meses e incluiu a implantação de um dreno natural, ampliação das galerias pluviais e instalação de novas bocas de lobo.

Os serviços foram realizados pela equipe do município e com materiais da Pedreira Municipal. A obra teve investimento de R$ 300 mil e, ao ser realizada pela equipe própria do município, garantiu economia de mais de R$ 600 mil.

O prefeito Silvio Barros reforçou o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população. “O valor da obra não é financeiro. O valor da obra é o respeito pelas pessoas. Uma obra que foi feita com a própria equipe da Prefeitura e com boa parte do material da própria Prefeitura e que vem para evitar problemas de alagamentos na região. Problemas têm solução e o que a gente fez aqui foi mostrar que a gente pode fazer mais”, destacou o prefeito

O secretário de Limpeza Urbana, Infraestrutura e Defesa Civil, Vagner Mussio, agradeceu aos servidores que se empenharam para que a obra fosse realizada. “A ideia de implantar uma trincheira drenante é para que a água escoe o mais rápido possível e suma desse local. Já tivemos um retorno muito positivo dos comerciantes e moradores. Existem vários pontos de Maringá que têm o mesmo problema e, dentro da possibilidade, faremos obras parecidas com essa em outros locais”, destacou.

O deputado federal Ricardo Barros reforçou a importância da obra para a comunidade. “Estamos aqui para trabalhar, para colaborar, para fazer com que as coisas aconteçam. O que nós estamos discutindo aqui é a política de resultados. Temos que enfrentar os problemas e resolver os problemas”, afirmou.

Para o deputado estadual, Delegado Jacovós, parabenizou a Prefeitura pela efetividade. “Essa é uma administração sem conversa fiada e sem enrolação. A Prefeitura fez essa obra com R$ 300 mil, utilizando materiais da Pedreira Municipal e guard-rails que foram cedidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER)”, frisou.

A presidente da Câmara, a vereadora Majô Capdeboscq, falou da importância da obra para a região e reforçou a parceria. “Contem com a Câmara de Vereadores, para que a gente possa, junto com o Executivo, fazer todas as ações necessárias para deixar Maringá cada vez melhor para os maringaenses”.

O comerciante Elias Rodrigues, conhecido na região como “Tio Lia”, falou dos resultados positivos da obra. “Antes, quando chovia, não conseguíamos trabalhar, porque a água acumulada atrapalhava tudo. Os carros caiam nos buracos e nós precisávamos ajudar. Foram muitos anos enfrentando essa situação. Agora com a obra realizada, a chuva parou de causar esses transtornos. Agora, tudo ficou maravilhoso e não temos mais esse tipo de problema”, afirma.

Também estiveram presentes na cerimônia de entrega da obra os vereadores William Gentil, Uilian da Farmácia, Ângelo Salgueiro, Akemi Nishimori, Diogo Altamir, Júnior Bravin, Luiz Neto, Pastor Jeremias, Lemuel Rodrigues, Ítalo Maronezze e Pastor Sandro, além de secretários municipais e outras autoridades.

Celebração no Jardim Alvorada – Neste domingo, 13, também foi realizada a entrega do Salão Comunitário no Jardim Alvorada, além do projeto ‘Maringá + Cidadania’, com diversos serviços gratuitos para a população.