Prefeitura anuncia cantor Luan Pereira e Duda Bertelli como atrações do show de aniversário de Maringá

Para celebrar o aniversário de 78 anos de Maringá, a Prefeitura vai presentear a comunidade com a apresentação do jovem cantor e compositor sertanejo Luan Pereira. Ele é a segunda atração confirmada da festa, que também terá apresentação da cantora Duda Bertelli. O tradicional show gratuito de aniversário ocorrerá em 12 de maio, a partir das 20h, no Parque de Exposições. Em breve, a Prefeitura vai divulgar os detalhes sobre a retirada de ingressos.

O prefeito Silvio Barros destaca que as atrações do show do aniversário de 78 anos de Maringá valoriza talentos da nova geração. “No aniversário da cidade, vamos presentear os maringaenses com um grande show que reforça a importância da música sertaneja e dos novos talentos. Os cantores Luan Pereira e Duda Bertelli simbolizam essa nova fase do sertanejo nacional”, afirmou.

Conhecido pelo hit “Dentro da Hillux”, Luan Pereira se destaca no cenário da música sertaneja, especialmente no subgênero conhecido como “agronejo”. Ele iniciou a carreira musical aos 17 anos e é reconhecido pela voz grave e canções que misturam elementos do sertanejo universitário com o funk brasileiro, criando um estilo próprio que tem atraído o público jovem. O cantor já se apresentou em turnês internacionais pelos Estados Unidos e Europa.

Luan Pereira acumula sucessos como “Foi só você chegar”, em parceria com a cantora Ana Castela, “Roça em Mim” , com participação de Zé Felipe e Ana Castela, e “Dentro da Hillux”, com participação de MC Daniel e MC Ryan SP. Também lançou músicas com Rio Negro & Solimões e Hugo & Guilherme. Em 2023, a música “Dentro da Hillux” alcançou o segundo lugar na Billboard Brasil Hot 100 e o primeiro lugar no Spotify Brasil.