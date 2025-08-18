Prefeito Silvio Barros II é desmentido por documentos

Após polêmica de vídeo que circulou nas redes sociais sobre um saruê, espécie de gambá, se alimentando de biscoitos da merenda escolar no depósito do almoxarifado central de Maringá, o prefeito Silvio Barros, em entrevista a rádio CBN, afirmou sobre o tema, que a partir de agora não iria ficar mais quieto…”eu vou simplesmente mostrar a verdade, documento, com comprovação, tá aqui oh, o dia que começou a licitação, o que aconteceu.”

Barros acertou quando afirmou que a licitação de desratização e dedetização começou em maio de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito Ulisses Maia, mas não mencionou o fato que estava suspenso devido a uma impugnação do processo, e que a secretaria de Limpeza Urbana (SELURB) respondeu ainda em dezembro de 2024 e que o processo foi republicado para acontecer em fevereiro deste ano, portanto já na gestão de Barros, o maior problema é que a administração atual ficou praticamente 5 meses parada, sem nomear os pregoeiros, ato de responsabilidade da prefeitura, devido a esse atraso os pregoeiros estavam sem poder dar prosseguimento as licitações.

Ao invés de agilizar as nomeações dos pregoeiros, para correr a licitação e ainda no primeiro semestre ter resolvido o problema das dedetizações e desratizações nos prédios públicos do município, em sua fala na entrevista, Silvio Barros preferiu questionar o por que ele teria que resolver esse problema, por que estourou na administração dele…”será que foi de propósito que não terminaram “pra” deixar “pra” gente terminar um problema depois?”

Conforme documentos que tivemos acesso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a fala do atual prefeito, Silvio Barros, se contradiz da sua real responsabilidade nos prazos da licitação. No dia 10 de fevereiro de 2025, a proposta da empresa Construtora e Dedetizadora Biológica havia sido declarada vencedora.