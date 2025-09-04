Prefeito Silvio Barros cria mais cargos comissionados para a prefeitura de Maringá

O prefeito Silvio Barros II (PP), criou o Instituto de Projetos Avançados para Cidades, Tecnologia e Administração – InPacta, de acordo com a proposta, o instituto, “pessoa jurídica de direito privado, com natureza de serviço social autônomo, organização sem fins lucrativos e de interesse coletivo”, terá sete integrantes no Conselho de Administração, seis além do presidente. Dos seis, três serão indicados pelo presidente e outros três serão de fora da prefeitura (Codem, Acim e Governança do Parque de TI). O mandato será de 4 anos.

A estrutura contempla ainda o Conselho Fiscal, com três membros, dois indicados pelo prefeito e outro pelo presidente do Conselho de Administração, e a Diretoria Executiva, composta por cinco membros, aprovados e passíveis de destituição pelo Conselho de Administração (diretor-presidente, diretor administrativo-financeiro, diretor técnico diretor de Projetos e Inovação e diretor comercial).

O projeto estabelece que o Conselho de Administração aprovará “os valores de remuneração da Diretoria Executiva e dos jetons dos membros dos Conselhos”. As reuniões serão mensais, preferencialmente de forma presencial. (inf Angelo Rigon)

O novo instituto, nada mais é do que uma nova secretaria, soma-se as atuais 33 secretarias, institutos, agência reguladora e superintendência do aeroporto. A câmara de vereadores vota hoje, 4, em segunda discussão o projeto criando mais essa quantidade de cargos comissionados.