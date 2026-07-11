Vereador é alvo após declarações falsas

A ex-diretora e a atual secretária municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá protocolizaram, na quarta-feira, 8, uma notícia de fatos e pedido de providências contra o vereador Lemuel Wilson Rodrigues (PDT). No documento, elas acusam o parlamentar de proferir declarações falsas, desrespeitosas e com possível caráter misógino durante sessões oficiais da Câmara Municipal.

As representantes são Bianca Barbara Fonseca da Silva, médica veterinária e ex-diretora da pasta, e Daniela Patricia Tozetto, atual secretária municipal. O pedido foi encaminhado à Procuradoria da Mulher da Câmara, com solicitação de análise pela mesa executiva, Corregedoria e Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

De acordo com o documento, em maio e junho deste ano, o vereador fez quatro pronunciamentos públicos na tribuna da Câmara envolvendo a Sebea, secretaria sob a qual tinha controle político no início da atual administração. Em 14 de maio Lemuel exibiu foto de um animal e reproduziu um áudio que atribuiu a Bianca, acusando a Secretaria de recusar atendimento veterinário por falta de materiais. As autoras afirmam que o áudio não é de autoria de Bianca nem de qualquer servidora da secretaria, e que o caso nunca foi encaminhado para atendimento. O vereador teria classificado a gestão como “pouca-vergonha” e defendido o fechamento da pasta.

Em 21 de maio o vereador ironizou o pedido de perícia feito pelo Executivo sobre o áudio e declarou: “Isso aqui não é uma disputa, mas se elas quiserem ir para a guerra, nós estamos disponíveis”. No dia 11 de junho, ao falar sobre outro áudio, o parlamentar teria dito: “Tem que ser muito mulher para falar que foi mentira, porque eu sou muito homem de falar que foi verdade”. A frase foi direcionada nominalmente à secretária Daniela Tozetto. No último dia 25 Lemuel afirmou publicamente que Bianca teria pedido exoneração após presenciar relações sexuais nas dependências da Secretaria e que teria sido ameaçada de morte após denunciar o fato. Bianca nega veementemente todas as alegações. Da tribuna, o pedetista utilizou a expressão “tchaca-tchaca na butchaca”.Material de referência geográfica

No documento, Bianca e Daniela solicitam a análise das declarações proferidas nas sessões, a verificação de possível conteúdo discriminatório e misógino nas falas dirigidas à secretária, o encaminhamento do caso à mesa executiva, Corregedoria e Conselho de Ética da Câmara e a oitiva das servidoras da Sebea que apoiam a manifestação.

As autoras afirmam que as declarações públicas associaram indevidamente suas imagens e a atuação da equipe a fatos que não ocorreram, gerando prejuízo à reputação profissional e ao ambiente de trabalho. O documento foi assinado também por servidores e ex-servidores da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Em entrevista ao Jornal da Manhã (Jovem Pan FM) desta sexta-feira, 10, a secretária comentou sobre o assunto.

Além das providências solicitadas ao Legislativo, sabe-se que haverá ajuizamento de ações por dano moral contra o vereador, que foi eleito defendendo a causa animal mas já foi condenado duas vezes: por ser infiel depositário (cães de raça que estavam sob sua tutela desapareceram), ação que transitou em julgado no final de maio, e por ter administrado um abrigo de animais de forma irregular, sem personalidade jurídica. Ficou comprovada a prática de maus-tratos aos animais, negligência nos cuidados e a ausência de prestação de contas transparente sobre as vultosas doações recebidas, as quais eram depositadas em conta pessoal. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais.Notícias

Lemuel é o segundo vereador pedetista com problemas na atual legislatura. Ana Lúcia Rodrigues, também presidente do diretório municipal do PDT, responde a Comissão Processante, acusada por ex-assessor de assédio moral e de suposta “rachadinha”, uma contribuição mensal ao partido, ao qual ele não era filiado. (inf Angelo Rigon)