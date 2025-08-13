TrabalhoPolítica

Por inércia do prefeito Silvio Barros, câmara automaticamente promulga lei de mais 25 cargos comissionados

A publicação da lei que cria 25 novos cargos comissionados na Câmara de Maringá – um para cada gabinete de vereador e outros dois para a presidente da Casa, vereadora Majô – será efetivada hoje.
As nomeações começarão a ser feitas já na quinta-feira, 14. Os cabos eleitorais dos vereadores aos quais foram prometidos os cargos já estão correndo atrás da documentação.

Resta aguardar o andamento do procedimento no Ministério Público Estadual, cuja recomendação foi solenemente ignorada pela presidente do Legislativo, Majô (PP).
Como o prefeito Silvio Barros (PP) não sancionou e nem vetou, esperou o prazo legal expirar, torna a sanção tácita. A presidente e o 1º secretário, Mário Hossokawa (PP) são obrigados, a assinar e promulgar, caso contrário respondem judicialmente.

Mário Hossokawa votou contra a criação da Lei e já disse que não contratará ninguém para a vaga a que tem direito em seu gabinete, mas que por ser 1º secretário na Mesa Diretora tem o dever de assinar. O prazo para a promulgação termina hoje. (inf Angelo Rigon)

