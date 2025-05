Por falta de médico otorrino paciente maringaense tem que se deslocar até Curitiba para consulta

Paciente em tratamento pela saúde pública do município de Maringá teve que se deslocar até a capital do estado para consulta com médico especialista. Imensurável o transtorno que a falta de médico da especialidade de otorrino causa na pessoa que tem que se deslocar até Curitiba, no mínimo se perde um dia de trabalho. A falta de especialista na saúde, na terceira maior cidade do estado, é incompreensível com a fama de Maringá ser a melhor cidade do Brasil para viver.

O paciente relatou que recebeu cerca de R$ 35,00 de diária para alimentação, obviamente que uma pessoa que busca o auxilio da saúde pública não está em condições de se deslocar, para uma viagem relativamente longa, de aproximadamente 7 horas de ônibus.

Questionada sobre o fato, Clicie Arrias Fabri, Diretora Geral de Assistência da Secretaria de Saúde,

relatou que esse paciente “provavelmente estava encaminhado para cirurgia de otorrino aguardando no Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Ao ser liberado a cirurgia em Curitiba o paciente é chamado e encaminhado para consulta pré cirúrgica onde mostra exames que o médico anterior solicitou e diagnosticou a necessidade da intervenção cirúrgica ou caso nesta consulta o médico possa solicitar outros exames ou já agendar a cirurgia como de rotina.

Vale ressaltar que em casos onde o médico de Curitiba solicita os exames pré operatório, paciente retorna ao setor TFD e os exames são liberados para Maringá, paciente retorna com os exames prontos para o anestesista. Com a cirurgia agendada retorna a Curitiba e realiza.

O paciente traz nota fiscal e é realizado reembolso do valor citado (34,75).”

A diretora afirma que toda essa logística está sendo reavaliada e será adequada para que o maringaense permaneça no município e somente sairá quando não houver profissionais ou exames para tal execução.

Enquanto isso o “turismo da dor” permanece sem solução.