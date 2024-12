Parceiro da Escola é rejeitado por 88%

Desde madrugada circulam informações sobre os números da votação do projeto Parceiro da Escola, informando uma derrota do governo Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) em torno de 85%. Números divulgados há pouco informam porém que a derrota teria sido maior.

Das 177 escolas públicas, houve quórum em 92 (51,97%). Das 92 que tiveram apuração, 81 (88,04%) disseram “não” e 11 (11,96%) foram favoráveis à terceirização da área administrativa dos estabelecimentos de ensino público.

Em Maringá, nenhuma escola obteve quórum. Na microrregião de Maringá, duas escolas alcançaram o quórum – Colégio Dr. Camargo (em Doutor Camargo) e Colégio Maria Carmela (Presidente Castelo Branco). Ambas optaram por refutar a proposta do governo.

Uma sondagem do Instituto Paraná Pesquisas apontava que 75% da comunidade escolar era a favor do projeto.

Números do estado – Nota divulgada nesta manhã pelo governo destacou que Paraná pode ter a partir do ano que vem 95 colégios dentro do programa Parceiro da Escola. São 93 fruto do processo de consulta realizado nos últimos dias e as duas escolas onde o projeto-piloto já estava em andamento, em Curitiba e São José dos Pinhais. O número representa 53% dos colégios aptos a participar do programa, de acordo com a lei estadual. Eles ficam em 41 cidades.

A consulta pública sobre adesão de escolas da rede estadual ao programa foi encerrada ontem) com 44,4 mil votos. “O quórum foi atingido em 94 escolas e nas demais 83 a decisão caberá à Secretaria de Estado da Educação, que vai decidir pela inclusão delas no programa a partir dos critérios estabelecidos para a formação dos lotes com as empresas. O processo mobilizou a comunidade escolar ao longo dos últimos dias e contou com a participação de pais, responsáveis, estudantes e servidores”.