Os campeões do Comida di Buteco 2025

A noite da última terça-feira (20) foi de festa, emoção e muito orgulho para os apaixonados pela cultura de boteco em Maringá. A cidade conheceu os grandes vencedores do Comida di Buteco 2025, um dos concursos gastronômicos mais queridos do Brasil, que neste ano celebra seus 25 anos de história. E a etapa maringaense teve um gostinho especial, com nomes tradicionais e estreantes dividindo os holofotes em uma premiação marcada pela alegria e reconhecimento.

O grande vencedor da noite foi o Bar do Clebinho, coroado com o título de Melhor Buteco de Maringá. Presente na competição desde a primeira edição na cidade, esta foi a primeira vez que o bar subiu ao pódio — e logo no lugar mais alto. Um feito que emocionou os donos e arrancou aplausos calorosos da plateia.

O bar é um verdadeiro negócio de família: comandado por Clebinho e sua esposa Franciele, responsável pela cozinha, conta ainda com os filhos Pedro Ivo e Mariele, que ajudam no atendimento e no caixa. Até a nora, Ana Beatriz, entrou na onda e cuida das redes sociais. A vitória veio com o petisco “Dadinhos de Lombo de Porco Empanados”, acompanhados de molho de mostarda e mel e uma deliciosa geleia de alho artesanal — combinação que conquistou o paladar do público e dos jurados.

“É uma coisa incrível, eu tô sem acreditar até agora”, confessou Franciele, emocionada. “Ano passado eu estava muito nervoso, mas este ano eu estava tranquilo, eu não esperava”, contou Clebinho. E completou com otimismo: “Vendemos muito e vamos continuar vendendo ainda mais a partir de agora.”

O segundo lugar ficou com outro veterano da competição: o Severina Sabores do Nordeste, que encantou o público com o petisco “Enroladinho de Cuscuz” – uma saborosa combinação de massa de pastel, cuscuz, carne de sol desfiada, queijo e temperos nordestinos, servido com molho de coentro. O prato é criação do casal Marcela Dourado Santos, baiana, e Joede de Freitas Santos, maringaense com raízes nordestinas.

“Esperar a gente sempre espera, mas eu imaginei que seria muito difícil ganhar, porque este ano o trem estava bom demais, tinha muita comida boa nesses butecos”, contou Marcela. “Juntamos a tradição de Maringá, que é o pastel de feira, com o gostinho da minha terrinha”, explicou, orgulhosa.

Na terceira colocação, o estreante Armônico Bar, com o petisco “Dadinho de Bacalhau com Pipoca de Azeitona”, criação de Reinaldo, um dos sócios. O bar é comandado por ele e por sua esposa, Edineide, ambos vindos da Baixada Santista. Ex-funcionário do Porto de Santos, Reinaldo decidiu mudar de vida e, junto da esposa e dos filhos, escolheu Maringá para recomeçar. “Viemos passar dez dias aqui e nos apaixonamos. Já voltamos pra Santos com casa alugada em Maringá e o coração cheio de planos”, conta Neide, como é carinhosamente chamada. Eles nunca tinham trabalhado com bar, mas decidiram entrar no ramo pela paixão em receber bem e servir com carinho.

Além dos vencedores do pódio, a premiação também contemplou os bares que mais venderam cervejas Eisenbahn, patrocinadora do concurso. O Armônico levou o terceiro lugar e um prêmio de R$ 1.000; o Chapa Quente ficou em segundo, com R$ 2.000; e o grande campeão de vendas foi o Atari, que recebeu R$ 3.000.

Outro momento marcante da noite foi a entrega do Prêmio Especial de Homenagem aos 25 anos do Comida di Buteco. Os participantes foram convidados a criar uma homenagem criativa ao jubileu de prata do concurso, e quem emocionou e levou o troféu foi o Chapa Quente, com uma ação que celebrou a trajetória e o espírito do Comida di Buteco.

Para a coordenadora regional do concurso no Paraná, Priscila Pena, a edição de 2025 representa um marco histórico. Ela destaca o impressionante número de votos recebidos: “Foram um milhão e meio de cédulas de papel preenchidas à mão em todo o Brasil. Isso mostra a força que o Comida di Buteco tem no país inteiro.” Priscila também celebrou o movimento nos bares e o reencontro do público com as tradições: “Sair de um pós-pandemia e ver tanta gente nas ruas, frequentando os butecos, é muito gratificante. O Comida di Buteco é isso: resgatar e valorizar a cozinha de raiz, contar as histórias desses bares e dessas famílias — e transformar vidas também.”

Mais do que uma disputa gastronômica, o Comida di Buteco é um tributo à culinária popular e aos laços que unem famílias, comunidades e histórias. Em Maringá, isso se vê em cada prato, em cada balcão — e, agora, nos nomes que escreveram um novo capítulo de sabor e afeto na história do concurso.