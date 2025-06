Operação Sinergia reforça integração das forças de segurança em Maringá

Na tarde desta sexta-feira, 13, foi lançada a Operação Sinergia na Praça da Catedral de Maringá. A ação contou com a participação de aproximadamente 125 agentes de segurança pública, atuando de forma integrada em diversos pontos da cidade.

A operação teve como missão intensificar o policiamento ostensivo no município, por meio de ações preventivas e repressivas, como patrulhamento ostensivo, pontos-base, bloqueios de trânsito e táticos, saturação de áreas, abordagens policiais, além de fiscalizações de veículos, pessoas e estabelecimentos comerciais.



Participaram da operação forças da Polícia Militar do Paraná, por meio do 4º Batalhão, com efetivos da Rádio Patrulha, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Rural, ROCAM, ROTAM e CHOQUE, além dos efetivos da Polícia Penal, Polícia Civil, Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMMOB) e Guarda Civil Municipal de Maringá.

O lançamento da operação contou com a presença do Comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel José Renato Mildeberger Júnior; do Coordenador Regional da Polícia Penal, Júlio César Vicente Franco; do Delegado-Chefe da 9ª Subdivisão Policial, Dr. Adão Sérgio Loureiro; e do Secretário Municipal de Segurança Pública, Luiz Alves.



Durante a atuação, foram realizadas abordagens e bloqueios policiais com o intuito de inibir crimes, reforçar a sensação de segurança e localizar pessoas com mandados de prisão em aberto.

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 4º Batalhão, reforça seu compromisso com a segurança da cidade de Maringá, atuando de forma integrada, eficiente e colaborativa com as demais instituições de segurança pública, participando de ações conjuntas voltadas à proteção da população e ao combate à criminalidade.