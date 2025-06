A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC, em conjunto com as Delegacias de Polícia de Pescaria Brava, Sangão e Capivari de Baixo, deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Cavalo Paraguaio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no furto, adulteração e envio de caminhões-tratores e semirreboques para o Paraguai.

O nome da operação faz referência ao modo de operação do grupo criminoso: os integrantes atravessavam a fronteira do Paraguai com caminhões-tratores (cavalos mecânicos) para buscar veículos furtados e adulterados em território catarinense, retornando posteriormente ao país vizinho com os bens subtraídos.

As investigações revelaram que membros da organização, residentes em Santa Catarina, realizavam levantamentos em pátios de oficinas mecânicas e postos de combustíveis, repassando essas informações para comparsas localizados no Paraguai. A partir disso, eram organizados comboios de motoristas e caminhões-tratores que se deslocavam até o sul do estado para a prática dos furtos.

Após desativarem sistemas de segurança e monitorarem os alvos, os criminosos invadiam os pátios, acoplavam os caminhões aos semirreboques ou subtraíam os conjuntos completos, seguindo viagem até o Paraguai. Durante o percurso, substituíam as placas originais por placas paraguaias e realizavam constantes inspeções para detectar e remover eventuais rastreadores.

Até o momento, foi comprovado o envolvimento do grupo no furto de ao menos 15 (quinze) caminhões e semirreboques. Parte desses veículos foi recuperada — inclusive no interior do Paraguai — já adulterada, graças à atuação integrada das forças de segurança.

Esta organização criminosa é atualmente considerada a mais atuante e estruturada em Santa Catarina no furto de caminhões e semirreboques, com alto grau de especialização, articulação interestadual e transnacional. O líder do grupo possui mais de 20 anos de histórico criminal e mais de 12 inquéritos policiais instaurados por crimes semelhantes, sendo considerado indivíduo de alta periculosidade e vasta experiência na prática criminosa.

Destaca-se ainda que um dos integrantes da ORCRIM é cidadão paraguaio, e possui contra si uma ordem de captura internacional, incluída na Difusão Vermelha da Interpol, o que evidencia o nível de organização e alcance internacional da associação criminosa.

A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF) — por meio do Núcleo de Cooperação Internacional de Santa Catarina e da Adidância da Polícia Federal em Assunção – Paraguai —, do Centro Integrado de Segurança Pública e Proteção Ambiental (CISPPA), vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como da Polícia Civil do Paraná, através do DENARC de Maringá.

Foram deferidos 9 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos na manhã de hoje nas cidades de Sangão-SC, Tubarão-SC, Maringá-PR e Santa Terezinha de Itaipu-PR. As investigações prosseguem visando a completa responsabilização de todos os envolvidos.

A Polícia Civil agradece ao Juiz de Direito Dr. Lírio Hoffmann Júnior, da Comarca de Tubarão, e à Promotora de Justiça Dra. Patrícia Zanotto, da 8ª Promotoria de Justiça de Tubarão, pelo apoio institucional, rápida análise e deferimento das medidas cautelares pleiteadas, o que foi fundamental para o êxito da operação.