O que pinta de novo…pinta no r… do povo

A prefeitura de Maringá, através da Secretaria da Fazenda, encaminhou para votação nesta terça-feira, 30, na Câmara de Vereadores o projeto que prevê um aumento de 5,3 % na base de cálculo, e o contribuinte irá se deparar também com mais uma surpresa no seu bolso, o valor venal do imóvel terá redução do desconto da alíquota de 40 para 25%, com isso o valor será maior para pagamento do IPTU 2026.

A lei precisa ser votada e aprovada para ser válida para o ano que vem até a próxima quinta-feira, 2. Vamos acompanhar quais vereadores serão favoráveis ao aumento substancial do IPTU. No ano passado o valor da correção foi somente o cálculo obrigatório do índice de inflação para o pagamento de 2025.