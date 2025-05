O deputado Felipe Franchiscini deve deixar a direção do União Brasil nos próximos dias

A direção nacional da federação União Brasil-PP, selada no final de abril, tem reunião agendada para esta semana.

A expectativa é o de que o caso do Paraná seja finalmente resolvido, já que está entre os que dependem da nacional. Desde 1º de maio de 2023 o União Brasil estadual é comandado pelo deputado federal Luis Felipe Bonato Francischini, do União.

Abrem-se as apostas. O senador Sergio Moro, que mais uma vez apareceu na frente nas pesquisas divulgadas esta semana, tem grandes chances de comandar a federação. (inf Angelo Rigon)