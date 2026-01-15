Novos projetos…ideias ultrapassadas

A prefeitura prevê que o Parque do Ingá ganhará novos atrativos e espaços que irão transformar a unidade de conservação em um ambiente ainda mais interativo para visitantes e moradores. Conforme prevê a minuta do edital de concessão lançada esta semana mas sem passar por apreciação da câmara de vereadores, a concessionária vencedora realizará uma série de intervenções, como a implantação de um Restaurante e/ou Café Locomotiva nas proximidades da locomotiva, a retomada do “Trenzinho do Ingá”, conectando os principais atrativos do parque, além da implantação de três decks de mirante voltados para o lago e de opções de lazer e aventura, como arvorismo e tirolesa.

Vale ressaltar por exemplo que a tirolesa que foi comprada e instalada no Parque na segunda gestão do então prefeito Silvio Barros foi interditada pelo Corpo de Bombeiros por falta de segurança, assim como o arvorismo que foi desativado. Na época Barros também adquiriu carrinhos elétricos que nunca saíram do depósito, os veículos não tinham força suficiente para circularem em uma pista feita no interior do Parque do Ingá.

Mesmo desperdício foi feito na aquisição de bicicletas para o público passear pelas ruas do Bosque, o piso de paralelepípedo impossibilitava tal entretenimento.

O zoológico foi desativado em agosto de 2007 sob a administração do prefeito Silvio Barros, os animais foram trocados por réplicas feitas de massa epóxi, e foram apelidados de animais “durepoxi” .

Surge a dúvida da situação de quem tem direito atualmente a exploração da lanchonete, barquinhos e a loja de souvenirs, a prefeitura sequer entrou em contato com esses empresários que administram esses comércios há anos no local.

FECHAMENTO

O parque ficou fechado na gestão do prefeito Silvio Barros entre abril de 2009 até meados de 2011 para melhorias. O portão de acesso número 2 (Vila Operária) só foi reaberto em fevereiro de 2017 pelo então prefeito Ulisses Maia.

AUDIÊNCIA

A administração realiza uma consulta pública sobre o edital de concessão do Parque do Ingá. Por meio da consulta, a comunidade tem acesso à documentação completa e pode apresentar contribuições ou esclarecer dúvidas sobre o modelo de concessão.